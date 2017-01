Eislaufen ist "Knochensport"

24.01.2017, 16:16 Uhr

Tullner Kunsteisbahn: Heiß auf dem Eis mit Christa Frasl, die über die Tücken des Sports erzählt.

Mit Zacke hängengeblieben

TULLN. "Man muss Kinder gerne haben", erzählt Christa Frasl.Seit mittlerweile fünfzehn Jahren lehrt die heute 60-Jährige Kindern das Eislaufen.Die ersten Bewegungen? "Das wichtigste sind die sogenannten Entenschritte, weil man so richtig auf dem Eis geht.Aber der Großteil der Leute fährt über die Zacken und genau das ist der Grund, warum sie dann hinfallen, weil sie bei der Zacke hängenbleiben.Die ältesten Schüler sind zwölf und die kommen schon zum Tanzen. "(Eis)Tanzen ist Ihnen in die Wiege gelegt worden?" "Nein, ich habe sehr spät angefangen. Eislaufen war damals einfach keine Möglichkeit. Seit Bestehen des Eislaufplatzes in Tulln vor 35 Jahren fahre ich hier". Brotberuf ist das Eislaufen? "Ja, und zwar die letzten 15 Jahre, zuvor arbeitete ich in einem Büro.

Nachwuchs gewünscht

Beim Eistanzen würde man sich mehr Kinder wünschen, wie die Eisläuferin informiert. Kinder haben irgendwelche Eishockeyschuhe, Eislaufen ist ein sehr feinfühliger Sport, man steht ja nur auf den Kufen, wenn der Schuh nur eine Nummer zu groß ist, dann rutscht man drinnen und somit kann man keinen Bogen mehr fahren. Und Eislaufen ist ein Knochensport, sehr viel Disziplin und Körperbeherrschung sind erforderlich. Frasl meint, dass die Jugend dafür kein Verständnis und keine Zeit mehr hat: "Die sitzen lieber vor dem Computer und hier auf der Kunsteisbahn wollen sie lieber Freunde treffen und/oder Fangen spielen", akzeptiert sie auch dies.Zur Person:Christa Frasl ist 60 Jahre und hat bereits einige Abzeichen abgeräumt: Gold, Silber und Bronze sowie die ISU (International Skating Union) mit Silber – das war voriges Jahr, vor zwei und vor vier Jahren, in Wien bei den Wiener Landesmeisterschaften.