Erfolgreiches Jahr: "Rookies" ausgezeichnet

15.12.2016, 07:47 Uhr

Weihnachtsfeier im Diamond Country Golfclub der Juniors mit Pokalen, Geschenken und dem Weihnachtsmann.

ATZENBRUGG. Normalerweise trifft man sie mit Polo, Kappe und Golfbag an – doch bei der Weihnachtsfeier der Diamond Country Juniors im Boatshouse hatten sich die Junggolfer extra schick für das Christkind – oder besser gesagt den Weihnachtsmann Ali Kubin – rausgeputzt. Und da durfte natürlich ein Rückblick auf die vergangene Spielsaison nicht fehlen, den Proette Melanie Wolkersberger gab: Die Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass die Nachfrage am Golfsport unter den Jugendlichen nicht gerade gering ist (siehe "Zur Sache"). Und, dass die Teens was drauf haben, das haben sie alle bewiesen. Ganz vorn dabei ist jedoch – kein geringerer als – Felix Größ, der durch seine enorme Handicap-Verbesserung um 22,6 auf sich aufmerksam machte und den Pokal "Rookie of the year 2016" abgeräumt hat (Anm.: Rookie = hoffnungsvoller, talentierter Spieler).Doch nicht nur er sondern auch Aino Lesjak (Rookie of the year in der Kategorie größte Überraschung), Clemens Brandstetter (Rookie of the year in der Kategorie Potenzial) und last but not least Lukas Zeiler (Rookie of the year in der Kategorie Gesamtentwicklung) nahmen die Auszeichnung und damit den Glaspokal mit nach Hause.

102 aktive Mitglieder (U18) zählt der Verein DCC Juniors , im Jahr 2016 wurden insgesamt 502 Trainingsstunden abgehalten, bestehend aus den Dienstags- und Samstags-Trainings sowie den Camps.Die Juniors haben 414 Turnierrunden gespielt: Schülercup 284, Juniorstour 45, Landesmeisterschaft 33, Österreichische Meisterschaften 24, 119 zusätzliche Turnierrunden gespielt, 41 betreute Turniertage. Im Vergleich dazu das Jahr 2014, wo 54 Mitglieder gezählt und 80 Trainingsstunden absolviert wurden.