Hobbytischtennisturnier des TTV Tulln

NNÖMS 1 , Konrad-von-Tulln-Gasse 2 , 3430 Tulln an der Donau AT

Auch heuer wieder veranstaltet der Tischtennisverein TTV Apotheke Bösel Tulln sein bereits traditionelles und allseits beliebtes Hobbyturnier in den beiden Sporthallen der NNÖMS 1 / Musikmittelschule Tulln. Besonders für Kinder, Familien und andere Sportbegeisterte ist dieses Event wirklich zu empfehlen.



Besonders aufmerksam machen möchten wir auf die Tullner Hobby-Trophy für Hobbyspieler aus dem Bezirk Tulln, die zum bereits zweiten Mal ausgetragen wird. Das beste daran - sie ist kostenlos und man kann auch daran teilnehmen, wenn man noch keine Tischtenniserfahrung hat.

Im letzten Jahr hat vor allem dieser Bewerb sehr viel positives Feedback bekommen!



Also kommt einfach am Turniertag vorbei oder meldet euch unter anmeldung@ttv-tulln.at vorab an!

Der TTV Tulln freut sich auf euer Kommen :)