Klosterneuburger Adventlauf

12.12.2016, 21:58 Uhr

Adventlauf Klosterneuburg 10.12.2016

Am 10.12.2016 wurde der Adventlauf in Klosterneuburg abgehalten. Bei Sonnenschein und 10 Grad fanden die Teilnehmer des SC Neustift im Felde beste Bedingungen vor. Insgesamt nahmen 8 Mitglieder des SC Neustift im Felde am Lauf teil.Den Anfang machten die Kinder. Beim Bewerb der U6 über 200 Meter nahm Johanna Srb teil. Sie belegte mit einer Zeit von 46,5 sec. den tollen, nur um den Wimpernschlag von 0,2 sec. hinter dem 1. Platz.

Name, Zeit, Platzierung Gesamt, Platzierung Altersklasse

Danach ging es zum Bewerb der U8 über 500 Meter. Hier nahm Sophie Srb teil und belegte mit einer Zeit von 2:14,9min den guten 5. Platz von 28 Teilnehmerinnen.Lina Neuhold war zunächst im U14 Bewerb über 1500Meter im Einsatz und errang mit der Zeit von 5:41,4 den fabelhaftenFelix, Lina, Simone und Thomas Neuhold, sowie Gabi und Matthias Srb starteten nach der Kinder-Siegerehrung beim 5.000 m Lauf und konnten hier folgende Ergebnisse einfahren.Lina Neuhold ,21:40,1 ,9, 3. U20Simone Neuhold ,28:46,0 ,81 ,21. W 40Thomas Neuhold ,28:06,9 ,120 ,29. M40Weitere Infos auf www.scn2009.at