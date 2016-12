Krampuslauf: Tullnerin auf Platz 2

07.12.2016, 06:25 Uhr

Felix ist in der U12 Wertung angetreten und musste 1500 m auf dem Cross Rundkurs absolvieren. Nach einer sehr guten Leistung belegte er am Ende mit einer Zeit von 6:48 Minuten den 7. Platz.Lina durfte dann schon 2300 m laufen. In ihrer Altersklasse war das Feld sehr stark besetzt. Nachdem sie beim Start durch das Gedränge etwas nach hinten gefallen war kam sie am Ende nach 9:30 min als 2. Ihrer Altersklasse ins Ziel. Lina wurde nur von Prauchner Nicole der amtierenden U14 Staatsmeisterin im Crosslauf bezwungen.