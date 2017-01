Nachwuchsoffensive des TTV Tulln

02.01.2017, 23:17 Uhr

Clara Miller überzeugte!

Die ohne Zweifel herausragendste Leistung dieses Jahres war der Staatsmeistertitel im U13-Team sowie die Silbermedaille im Doppel von der erst 12-jährigen Clara Miller. Weiters zeigte die junge Tullnerin auf Landesebene mit fünf Landesmeisterschaftsmedaillen eine hervorragende Leistung. Doch auch der restliche Nachwuchs hinkte diesen Erfolgen keinesfalls hinterher. Erst kürzlich fixierten Clara Miller sowie Susanne (14 Jahre) und Isabel (12 Jahre) Schiphorst den Meistertitel im Nachwuchs weiblich.

Auch die Burschen feierten ausgezeichnete Erfolge!

Zahlreiche Verbesserungen 2017

Kontakt:

Bei den Burschen überzeugte Matteo Feigl mit dem Meistertitel in der U13 gemeinsam mit Clara Miller sowie einem hochverdienten Sieg beim ersten Einsatz in der Herren-Meisterschaft. Mit seinem Sieg in Gruppe 7 der NÖTTV Nachwuchsliga empfahl sich auch der 11-jährige Robin Tüchler für höhere Aufgaben.Um an diese großartigen Erfolge anknüpfen zu können, übernahm mit dem Jahreswechsel der Landesliga-Eigenbauspieler und zweimalige Vereinsmeister Andreas Hammerschmid aus der hauseigenen Tullner Talenteschmiede die Nachwuchsleitung. Um noch mehr begeisterten Kindern die Teilnahme am Jugendtraining zu ermöglichen, wurde zusätzlich zu Montag und Samstagnachmittag auch am Samstagvormittag eine neue Trainingsmöglichkeit geschaffen. Die Kinder werden hier vom staatlich geprüften Trainer Markus Geineder, Tischtennis-Lehrwart Günter Jähnert und Andreas Hammerschmid sowie freiwilligen Helfern des TTV Tulln ausgezeichnet betreut.„Selbstverständlich freuen wir uns über jeden 6 bis 17-Jährigen, der Spaß an der Bewegung hat und unsere Nachwuchsmannschaft verstärken möchte!“, freut sich Obmann Conrad Miller schon auf jeden weiteren Interessierten. Sollten Sie Interesse an einem kostenlosen Probetraining haben, oder unseren Nachwuchs mit einer Patronanz fördern wollen, wenden Sie sich bitte an:Andreas Hammerschmidjugend@ttv-tulln.atInfos unter: www.ttv-tulln.at