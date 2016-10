Neue Laufsaison bei Königstetter Herbstlauf eingeläutet

01.10.2016, 23:04 Uhr

11. Königstettner Herbstlauf

Sechs Podestplätze

davon zwei Siege für die Neustifter LäuferAm 01.10.2016 ab 12:30 Uhr befand sich wieder eine große Delegation des SC Neustift im Felde beim 11. Königstettner Herbstlauf bei dem die NEUE Laufsaison der Neustifter Sportler gestartet wurde.Den Anfang machten die jüngsten Neustifter (U6, U8) beim Knirpselauf (300m). Zu den tollen Ergebnissen gab es auch zwei dritte Plätze, belegt durch LILL Jana und MENDA Stefanie zu bejubeln.

Im Anschluss folgte der U10 & U12 Kinderlauf (900m). Wie auch schon im Vorbewerb machten die Neustifter Kid´s eine gute Figur und es konnte durch WEIDEMANN Lea derund durch DOBLINGER Sarah dererrungen werden.Im darauffolgenden Schülerlauf U14 (1.940m) waren NEUHOLD Lina und ELLER Bianca unseren Starter und das ziemlich erfolgreich. NEUHOLD Lina entschied den Bewerb mit demklar für sich.Jetzt waren die Erwachsenen an der Reihe. Den Auftakt machten unsere Walker im Nordic Walking Bewerb (3.880m) Margarette Bretträger und Karin koller konnten im beachtlichen ersten Drittel des Wertungsfeldes den Bewerb abschließen.Um 15:00 Uhr nahmen die Läufer für den Hobby-(4.180m) und Hauptlauf (10.000m) an der Startlinie Aufstellung. Im Hobbylauf waren unsere „ Rookies“ über 4,1km NEUHOLD Lina WEIDEMANN Lea und JAMÖCK Samuel vertreten. Diese punkteten mit sehr starken Leistungen. JAMÖCK Samuel war vom Kinderlauf nichts anzumerken und konnte den 13. Gesamtplatz in 20:15min erringen. NEUHOLD Lina, welche den Schülerlauf gewann, schrammte bei den Damen mit dem 4.Gesamtplatz nur knapp an einem weiteren Podest vorbei und Lea erreichte den 7. Platz.Über die volle Distanz des Hauptlaufes gingen für den SC Neustift im Felde WEIDEMANN Marion, BAUER Josef, DOBLINGER Andreas, SCHUSTER Erich, KOLLER Franz und HIESSMAIR Lukas an den Start. Unser Obmann BAUER Josef konnte sich in der Klasse M40 mit 45:39 min denerkämpfen. Knapp am Podest vorbei schrammten WEIDEMANN Marion und HIESSMAIR Lukas mit dem 4.Platz in deren Altersklassen.Alle Infos, ergebnisse und vollständiger Bericht auf www.scn2009.at