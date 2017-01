Skilandesmeisterin Slalom U9w kommt aus Tulln!

30.01.2017, 12:35 Uhr

In dieser Klasse U9w , war sie eine Klasse für sich.Michal Kalwa U8m erreichte den 3.Platz bei der NÖ Landesmeisterschaft Slalom U9w. Kinder.Am Vortag wurde die NÖ-Landesmeisterschaft RTl ausgetragen, da hatten leider Anna Salzgeber und Christian Wonder Pech und wurden wegen Torfehler disqualifiziert..

Bei den Schülern wurde Linda Wonder aus Trasdorf Dritte in der NÖ Landesmeisterschaft U15w, die am Annaberg bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein ausgetragen wurde.Siegerin wurde Katharina Hofer von der Sportunion Waidhofen.Beim RTL Meisterschaftslauf am Annaberg wurde Linda Wonder Vierte bei der NÖ Landesmeisterschaft RTL.