Tullner Schiverein auf Erfolgswelle!

Freitag: 10.2.Kirchbacher Nightrace Slalom und Gebietsmeisterschaft NordNö, Kirchbach bei ZwettlSlalom1.Platz U9 Michael Kawal1.Platz AKII Werner PetzelSamstag11.2.Landesskiverband Salzburg/ SC Forstau4.Bernhard Habersatter Gedenkrennen/8.FageralmtrohyRTL2.Platz u9 Christian WonderNIZ Linda Wonder

Sonntag 12.2.Landesskiverband NÖ Gebiet Mitte GebietsmeisterschaftSportunion MitterbachEFM Bambini Cup/Raika Kinder Cup ( B1 - U 12)Nö, Mitterbach/Gemeindealpe/Rennstrecke(verkürzte Strecke)RTL1.Platz Alexander Hofer B2 42,261.Platz Christian Wonder U8 35,821.Platz Anna Salzgeber U9 38,362.Platz Johanna Salzgeber B1 1.41,574.Platz Elina Masnec U11 39,23Gebietsmeisterschafft ab Schülerklasse:RTL2.Platz Lukas Joichl u21 38,923.Platz Paul Merlin Mühlbauer U21 39,313.Platz Sarah Masnec U13 46,766.Platz David Salzgeber AK II 41,128.Platz Michael Hofer AK II 46,18NIZ Linda WonderGebietsmeister 2017 wurden Romana Hauser (Jg.89) vom WSV Annaberg bei den Damen, und Sascha Posch (jg.92) vom WSV Traisen.Leider konnte die Titelverteidigerin der letzten Zwei Jahre Linda Wonder (U15) aus Trasdorf wegen eines Sturzes nicht den angestrebten 3.Titel in Folge nach Tulln holen.