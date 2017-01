Und wieder elf 1. Plätze für die Ski Racer aus Tulln vom Schi Verein Schi Tullnerfeld

23.01.2017, 00:54 Uhr

Das Zentrum der Rennen war diesmal neben Semmering, Puchenstuben, Mönichkirchen-Mariensee vor allem Mitterbach/Gemeindealpe.Die Rennen des Voralpencups am Sonntag , und des Slaloms am Samstag der Gebiet Mitte Cups in Mitterbach wurden von den Schivereinen Mitterbach und Schi Tullnerfeld durchgeführt. Den Technikbewerb vom WSV Traisen.Fotos sind vom Voralpencup 2017Ergebnisse siehe:Facebook Schi Tullnerfeld Sportmannschaft oder unter www.skizeit.net