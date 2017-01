Wichtige Neuigkeiten im FootGolf

21.01.2017, 10:09 Uhr

An alle FootGolfer, FootGolf interessierte und alle die es noch werden könnten/wollen.



Es gibt großartige Neuigkeiten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Im Dezember 2016 wurde der 1. offizielle ÖSTERREICHISCHE FOOTGOLF-BUND- ÖFGB/FOOTGOLF AUSTRIA durch Zusammenschluss mehrerer FootGolf-Vereine und Clubs gegründet.Die Verantwortung des ÖFGB ist die Administration, Regelung und Unterstützung aller österreichischen FootGolf Vereine, deren Direktoren und natürlich als wichtigstes deren Spieler, sein Ziel ist es diesen Sport auf nationalem und internationalem Level zu optimieren. Es wurden die nationalen Bestimmungen und Voraussetzungen gemäß des FIFG Regulativs etabliert und diesen soll Folge geleistet werden.

Die offizielle Geschäftsadresse des ÖFGB befindet sich in Windischgarsten, Pyhrnstraße 14 und inkludiert die Geschäftsstellen in Wien.Das Präsidium des ÖFGB besteht aus 6 Personen, siehe www.oefgb.com.Seine Vorhaben sind gemeinsam mit den Vereinen und Golfplätzen eine jährliche "nationale FootGolf Tour" zu veranstalten und er ist verantwortlich die Standardvoraussetzungen für diese Tour festzulegen und ebenfalls wird er einmal pro Jahr die "Austrian Open", ein internationales 3 - 4 Tage FootGolf Turnier veranstalten, an welchem Spielern aus aller Welt die Möglichkeit gegeben wird daran teilzunehmen.Weiters wurde innerhalb des ÖFGB eine Sektion "FootBallGolf" eingeführt, da es eines seiner Hauptziele ist beide Sportarten auf hohem Level zu unterstützen und zusammen mit Bernhard Ebner, welcher Teil des WFGA Boards ist, die Pflichten dieser Sektion zu übernehmen und zur Verbesserung des FootBallGolfs beizutragen.