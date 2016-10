04.10.2016, 19:00 Uhr

Wenn man Kompetenz, perfekte Preis-/Leistungsverhältnis, freundliches Service und menschlicher Umgang mit Kunden schätzt, dann ist man bei BMW Autohaus Auer in Krems gut aufgehoben. Egal ob man einer der unzähligen Stammkunden oder Neukunde ist, hier wird jeder als besonderer Kunde behandelt. Das ist das Geheimrezept des Unternehmens. Man fühlt sich wohl, verstanden und erhält die beste Beratung und einwandfreie Fahrzeuge, die ein Autohaus bieten kann.

Das hohe Maß an Qualität, der hohe technische Standard, familiäres Betriebsklima und unsere innovative Denkweise sind der Garant für unseren Erfolg.Im Frühjahr 2017 kommt der große Knaller, das Autohaus übersiedelt ins Industriezentrum in Krems.Das fachlich kompetente Verkaufs- bzw. Werkstättenteam wird Sie im neuem Haus auch weiterhin bestens betreuen.Noch größere Schauräume, Werkstätte usw. bietet das neue BMW-Autohaus im modernen Stil ihren KundenBMW Auer (3), Zawiacic Robert in Tulln (39), PR-Agentur Peter& Partner in Tulln (15)