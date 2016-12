Fleischerei Schmölz hat schönste Weihnachtsauslage

13.12.2016, 13:52 Uhr

Zum ersten Mal schrieb die Stadt Tulln heuer den Wettbewerb „Tullns schönste Weihnachtsauslage“ aus. 32 Innenstadtbetriebe nahmen daran teil und die Kunden bewerteten mittels Gewinnkarte.

TULLN (red). Gerade in der Weihnachtszeit ist die Tullner Innenstadt eine beliebte Einkaufszone auf der Suche nach den schönsten Weihnachtsgeschenken. Um die Stadt idyllisch-weihnachtlich zu gestalten und das Augenmerk auf das eigene Geschäft zu ziehen, werden die Schaufenster von den UnternehmerInnen kreativ dekoriert – für sie hat die Stadtgemeinde Tulln heuer den Wettbewerb „Tullns schönste Weihnachtsauslage“ ins Leben gerufen.

Mehr als 2.000 Gewinnkarten ausgezählt

Weihnachtliches Flair

Über 30 Betriebe haben an dem Wettbewerb teilgenommen. Abgestimmt wurde nicht von einer Jury sondern von den KundInnen selbst – es wurden mehr als 2.000 Gewinnkarten ausgezählt, unter denen insgesamt € 1.500,- an Tullner Zehnern verlost werden. Das Ergebnis des Votings: Den ersten Platz belegt die Fleischerei Schmölz am Hauptplatz. Ebenfalls am Hauptplatz ist die Trachtenstube Weber, die sich den 2. Platz sichern konnte. Den 3. Platz im Wettbewerb um die schönste Weihnachtsauslage belegt das Nagelstudio Omorfia' in der Wilhelmstrasse.„Jede Auslage trägt ein kleines bisschen zum weihnachtlichen Flair bei – und außerdem unterstuützen Aktionen wie diese die Kundenbindung für die einzelnen Betriebe. Es freut mich, dass sich so viele Unternehmer im Wettbewerb engagiert haben", so Bürgermeister Peter Eisenschenk.1. Fleischhauer Schmölz, Hauptplatz2. Trachtenstube Weber, Hauptplatz3. Nagelstudio Omorfia', Wilhelmstraße4. AUST Mode, Rathausplatz5. Mrs. Sporty, Wilhelmstraße6. Loley GmbH, Bahnhofstraße7. Beautycenter Vera, Karlsgasse8. Marc O' Polo, Hauptplatz9. Foto Schwarzenegger, Bahnhofstraße 10. Hundesalon Tulln, Wilhelmstraße