Garten Tulln lebt Ökologie und Nachhaltigkeit

29.01.2017, 18:30 Uhr

Einzigartige Gartenschau ist seit 2014 EMAS - „Eco Management and Audit Scheme“ - zertifiziert.

TULLN ( red). „DIE GARTEN TULLN hat sich zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in Niederösterreich entwickelt, wie über 235.000 Gäste im Jahr 2016 belegen. Die einzige permanente ökologische Gartenschau Europas hat sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die EMAS Zertifizierung ist Beweis, dass auf der GARTEN TULLN Ökologie und Nachhaltigkeit gelebt werden“, so LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner.

Sanfte Mobilität

Tauschbörse ins Leben gerufen

Vor allem in den Bereichen Mobilität und Wasser erzielten die Mitarbeitern der GARTEN TULLN im vergangenen Jahr große Einsparungen, wie Franz Gruber, Geschäftsführer der GARTEN TULLN, weiß: „Durch die Verkleinerung des Fuhrparks, die Forcierung der öffentlichen Anreise, die Förderung der sanften Mobilität und den sukzessiven Umstieg auf Akku-Gartengeräte konnte der Treibstoffverbrauch um ein Drittel gesenkt werden. Der gesamte Trinkwasserverbrauch konnte durch die Intensivierung der Nutzung von Regen- und Brunnenwasser um ein Viertel reduziert werden.“Neben der Optimierung des Müllsystems auf dem gesamten Areal wird die Wiederverwendung groß geschrieben: eine firmeninterne Tauschbörse sorgt dafür, den Lebenszyklus nicht gebrauchter Gegenstände zu verlängern.Seit der Eröffnung im Jahr 2008 hat sich DIE GARTEN TULLN zu einem ökologischen Vorzeigeprojekt entwickelt. Über 60 Schaugärten in der einzigen permanenten ökologischen Gartenschau Europas werden streng nach den „Natur im Garten“ Kriterien ohne Pestizide, chemisch synthetische Dünger und Torf gepflegt. Mit der Implementierung eines umfassenden Umweltmanagementsystems im Rahmen von EMAS wurde die Vorbildwirkung gestärkt. Die Inhalte werden von einer firmeninternen Kleingruppe mit MitarbeiterInnen aus allen Abteilungen, dem „Power Team“ erarbeitet und umgesetzt. EMAS - „Eco Management and Audit Scheme“ - ist ein freiwilliges Umweltmanagementsystem der Europäischen Union, das in den Anforderungen über die Umweltnorm ISO 14001 hinausgeht. In Niederösterreich sind 80 Firmen und Organisationen und Firmen EMAS zertifiziert.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier