Gesucht: Die „Wienerwälderin 2017“

21.01.2017, 10:56 Uhr

Bewerbungen und Nominierungen ab sofort möglich.

Prinzip der Nachhaltigkeit

BEZIRK TULN / TULLNERBACH. Bereits zum sechsten Mal begibt sich das Biosphärenpark Wienerwald Management zum Tag der Frauen (8. März) auf die Suche nach der „Wienerwälderin des Jahres“. Dabei sollen Frauen vor den Vorhang geholt werden, die einen besonderen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Biosphärenpark Wienerwald leisten. Bewerbungen und Nominierungen werden ab sofort entgegen genommen! Die Einreichfrist läuft bis 6. Februar 2017!Mit der Auszeichnung sollen Frauen aus dem Biosphärenpark Wienerwald, die das Prinzip der Nachhaltigkeit besonders leben, vor den Vorhang geholt werden. Im Mittelpunkt der Bewerbung steht dabei der persönliche und vorbildlich umgesetzte Beitrag zur Stärkung der Nachhaltigkeit im Gebiet des Biosphärenparks Wienerwald. Im Rahmen der Bewerbung soll das hohe Engagement der Person in einer oder mehrerer Säulen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales hervorgehoben werden. Kreative Zugänge dazu sind herzlich willkommen.Teilnahmeberechtigt sind Frauen, die in einer der 51 niederösterreichischen Gemeinden oder sieben Wiener Bezirke des Biosphärenpark Wienerwald leben und/oder arbeiten.Jede Frau kann sich selbst bewerben, kann aber auch von anderen (z.B. örtlichen BürgermeisterInnen, BezirksvorsteherInnen, Vereinen, Verwandten…) nominiert werden. Frauen jeden Alters und aus jedem Berufs- oder ehrenamtlichen Tätigkeitsfeld sind herzlich willkommen.Grundinfos für die Nominierung:- Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, Emailadresse) der Kandidatin- eventuell Lebenslauf- Beschreibung des besonderen Zugangs/Beitrags zur nachhaltigen Lebensweise und Motivation dafür- Wenn vorhanden Fotos, Presseartikel etc. der Projekte bzw. der Person- Die Bewerbungen schicken Sie bitte bis 6. Februar 2017 an: office@bpww.at oder Biosphärenpark Wienerwald Management, Norbertinumstraße 9, 3013 Tullnerbach senden.- Die Siegerin wird durch eine Regionaljury anhand eines Punktesystems ermittelt. Die Bekanntgabe der „Wienerwälderin 2017“ erfolgt um den 8. März 2017 (Tag der Frauen).- Jede Bewerberin erhält als Dankeschön eine kleine Aufmerksamkeit aus dem Biosphärenpark Wienerwald.- Die Siegerin erhält eine Urkunde, eine Auswahl an nachhaltigen Produkten aus dem Biosphärenpark Wienerwald und einen Gutschein für eine Aktivität aus dem Programm 2017aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier