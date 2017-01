Weltneuheit aus Tulln produziert Pellets direkt am Feld

18.01.2017, 07:30 Uhr

Die Schaider GmbH präsentierte ihre neue mobile Erntemaschine, die aus Stroh, Heu, Luzernen, Energiepflanzen und Reststoffen stündlich bis zu acht Tonnen Pellets produziert.



Pelletieren am Feld

STAASDORF/TULLN. Die erste funktionsfähige mobile Erntemaschine zur Pellets-Produktion kommt aus dem Bezirk Tulln. Nach über fünfzehn Jahren Entwicklungsarbeit präsentierte die Schaider GmbH am 11. Jänner in Tulln-Staasdorf ihre Pelletec D 8.0.Diese mobile Erntemaschine wird nach Aussage von Firmenchef Josef Schaider die Herstellung von Pellets revolutionieren, da der Produktionsprozess, von der Aufnahme des Erntegutes bis zur Ausgabe der gebrauchsfertigen Pellets, nur einen einzigen Arbeitsgang erfordert. „Transportwege zum Presswerk und Handling entfallen“, so Schaider, "denn wir pelletieren direkt am Feld". Die eingesetzte patentierte Technologie verarbeitet stündlich bis zu 8 Tonnen Biomasse zu Pellets und senkt den Energieeinsatz für den Prozess auf weniger als drei Prozent.

Tullner Firmen kooperieren



Von Staasdorf in die Welt



Amortisation ab zwei Jahren

Zur Sache:

Eine große Rolle bei der Entwicklung der Schaider Pelletec D 8.0 spielte ein Team von Automatisierungsexperten der ebenfalls in Tulln-Staasdorf beheimateten Schwesterfirma Isotec. In dem inzwischen mehrfach patentierten Produktionsverfahren gelangt das von einem Schneidwerk aufgenommene Erntegut zunächst zur Vorzerkleinerung und dann über eine Materialtransportleitung zum Feinhäcksler. In der Pelletiermaschine erfolgen zunächst Vorwärmung und Konditionierung, anschließend lassen sich auch Zusatzstoffe in das Material einmischen. Im Verdichter wird das Material dann zu Pellets verpresst.Ebenfalls nennenswert: Die Schaider GmbH hat einen Vertrag mit den Minsk Tractor Works (MTW) – dem weltweit größten Traktorhersteller – unterzeichnet und übernimmt ab sofort die Österreich-Vertretung. Das Angebot umfasst zehn Belarus-Traktoren mit Leistungen zwischen 90 und 355 PS. Als Zugmaschine für die Pelletec D 8.0 kommen der Belarus 2022.6 (202 PS) und der Belarus 3525.6 (355 PS) in Frage."Bei 1.000 Betriebsstunden pro Jahr auf Vollkostenbasis, kommt die Produktion von einer Tonne Pellets auf nur 33 Euro. Die Anschaffung amortisiert sich daher – abhängig von der jeweiligen Applikation – bereits ab zwei Jahren", so Josef Schaider.Der Verkaufspreis für ein Komplettpaket – bestehend aus Erntevorsatz, Feldhäcksler, Materialtransportleitung, Traktor, Feinhäcksler sowie Schaider Pelletec D 8.0 liegt bei knapp über 700.000 Euro. Die Erntemaschine solo wird für rund 500.000 Euro angeboten.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier