Alex Zilinski Trio

22.12.2016, 19:00 Uhr

Album des JahresDer Frontman ist seit 1994 auf den Bühnen der Welt unterwegs. Dazwischen verbrachte er viele Jahre in den USA, wo er mehr als 300 Konzerte gab. 2012 brachte er unter “Blue Jade – Lights Out” seine erste Platte heraus, die von Life Radio prompt zum Album des Jahres gewählt wurde. 2014 folgte der zweite Longplayer „Brand New Day“. Live wird sein Trio vervollständigt durch Stefan Roither am Bass und Georg Holter an den Drums.Karten gibt es an der Abendkasse um 9 Euro.