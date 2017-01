Alle Oscar Nominierungen dieses Jahres auf einen Blick

24.01.2017, 19:34 Uhr

"La La Land""Lion""Moonlight""Manchester by the Sea""Arrival""Hell or High Water""Fences""Hidden Figures""Hacksaw Ridge"Damien Chazelle - "La La Land"Barry Jenkins - "Moonlight"Kenneth Lonergan - "Manchester by the Sea"Denis Villeneuve - "Arrival"Mel Gibson - "Hacksaw Ridge"Casey Affleck - "Manchester by the Sea"Ryan Gosling - "La La Land"Denzel Washington - "Fences"Viggo Mortensen - "Captain Fantastic"Andrew Garfield - "Hacksaw Ridge"

Emma Stone - "La La Land"Natalie Portman - "Jackie"Meryl Streep - "Florence Foster Jenkins"Isabelle Huppert - "Elle"Ruth Negga - "Loving"Jeff Bridges - "Hell or High Water"Mahershala Ali - "Moonlight"Dev Patel - "Lion"Lucas Hedges - "Manchester by the Sea"Michael Shannon - "Nocturnal Animals"Viola Davis - "Fences"Naomie Harris - "Moonlight"Nicole Kidman - "Lion"Michelle Williams - "Manchester by the Sea"Octavia Spencer - "Hidden Figures""Toni Erdmann" (Deutschland)"The Salesman" (Iran)"A Man Called Ove" (Schweden)"Land of Mine" (Dänemark)"Tanna" (Australien)"Kubo and the two Strings""Vaiana""My Life as a Zucchini""The Red Turtle""Zootopia""Hell or High Water""La La Land""The Lobster""Manchester by the Sea""20th Century Women""Arrival""Fences""Hidden Figures""Lion""Moonlight""Audition" - "La La Land""Can't stop the Feeling" - "Trolls""City of Stars" - "La La Land""The Empty Chair" - "Jim""How Far I'll Go" - "Vaiana""Jackie""La La Land""Lion""Moonlight""Passengers""Arrival""La La Land""Lion""Moonlight""Silence""Hail, Caesar!""Arrival""La La Land""Passengers""Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind""Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind""Allied""Florence Foster Jenkin""Jackie""La La Land""A Man Called Ove""Star Trek Beyond""Suicide Squad""Arrival""Hacksaw Ridge""Hell or High Water""La La Land""Moonlight""Arrival""Deepwater Horizon""Hacksaw Ridge""La La Land""Sully""Arrival""Hacksaw Ridge""La La Land""Rogue One""13 Hours""Deepwater Horizon""Rogue One""Das Dschungelbuch""Doctor Strange""Kubo and the two Strings""Fire at Sea""I am not Your Negro""Life Animated""OJ: Made in America""13th"Beitrag erstellt von:Lindorfer Bernhard / Film-Total