Allein unter Kühen

07.01.2017, 21:41 Uhr

gelebt wird. Dort wird nämlich rund um den Jahreswechsel immer ein lustiges Theaterstück aufgeführt. In den vergangenen 2 Wochen hieß es an 9 Abenden „Vorhang auf“ für die Komödie, bei der die SpielerInnen derdie zahlreichen Zuschauer aufs Beste unterhielten. Mit einem raffinierten Plan versuchte ein Bauernehepaar eine Frau für ihren alleinstehenden Sohn zu finden. Palinda, eine junge Dame aus Bali, war die zentrale Person des Planes, welcher jedoch nicht so aufzugehen schien, wie es sich das Bauernehepaar wohl wünschte. Wie es für Volksstücke allerdings üblich ist, fand der Dreiakter schließlich doch noch ein gutes Ende.

Als gelungen galt nicht nur der Verkupplungsversuch bei dem Theaterstück, sondern die gesamte Veranstaltung an sich. Zahlreiche Helfer sorgten dafür, dass die Theateraufführungen reibungslos über die Bühne gingen und die Besucher angenehme Abende in Vorderweißenbach verbringen konnten. Diewar der „Partnerverein“, mit dem die Theatergruppe Vorderweißenbach heuer kooperierte. Die Feuerwehrkameraden griffen den Verantwortlichen der Theatergruppe ordentlich unter die Arme und trugen auf diese Weise zum Gelingen der Veranstaltung bei. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt deshalb der FF Amesschlag zugute. Ein konkretes Projekt gibt es bereits – es kann ambegutachtet werden.Allen Zuschauern gilt ein herzlichesfür den Besuch. Die Theatergruppe Vorderweißenbach freut sich, wenn auch beim nächsten „Theater zum Jahreswechsel“ wieder so viele Besucher die TheaterspielerInnen mit ihrem Applaus belohnen.