Benefizkonzert der Polizeimusik OÖ in Hellmonsödt

Turnsaal der Schulen , Försterstraße , 4202 Hellmonsödt AT

Am 15.10.2016 ist die Polizeimusik OÖ zu Gast in Hellmonsödt.

Der Musikverein Hellmonsödt veranstaltet ein Benefizkonzert zu Gunsten der am Rett-Syndrom erkrankten Hellmonsödterin Sophie Lang und dem Verein „Österreichische Rett-Syndrom-Gesellschaft“.

Die Polizeimusik OÖ, unter der Leitung von Mag. Dr. Harald Haselmayr, zeichnet sich durch musikalische Vielfalt aus. Die Besucher/innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

Das Konzert findet im Turnsaal der Schulen Hellmonsödt statt und beginnt um 19:30 Uhr.

Eintritt: Freiwillige Spenden.

www.mvhellmonsoedt.at