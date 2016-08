"Der Herbst kommt – iss Wurscht"

LICHTENBERG. Unter diesem Motto veranstaltet die ÖVP Lichtenberg am Sonntag, 11. September, einen Familienfrühschoppen. Ab 10 Uhr können sich die Besucher am Ortsplatz mit unterschiedlichen Wurstarten sowie Kaffee und Mehlspeisen in geselliger Frühschoppenatmosphäre verwöhnen lassen. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der Stocksporthalle statt. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und einen Spielebus.