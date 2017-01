DVD Tipp - "Meine Zeit mit Cèzanne"

07.01.2017, 09:22 Uhr

Gedreht an Originalschauplätzen entfaltet "Meine Zeit mit Cèzanne" in wundervollen Bildern den visuellen Kosmos der Impressionisten und zeichnet neben der Filmbiographie zweier herausragender Künstler das Porträt einer ganzen Epoche.PROKINO Home Entertainment veröffentlicht "Meine Zeit mit Cèzanne" am 16. Februar 2017 auf DVD und Blu-ray als limitierte Sonderedition. Das 70-minütige Bonusmaterial enthält ein Making of, zusätzliche und erweiterte Szenen, Interviews mit der Regisseurin und den Darstellern, den deutschen Kinotrailer, sowie den Original-Kinotrailer und -Teaser. Zusätzlich erscheint der Film als EST/TVOD.