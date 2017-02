"ES" Produzent Dan Lin spricht über das R-Rating der Neuauflage von Stephen Kings Horrorklassiker

12.02.2017, 20:53 Uhr

In einem aktuellen Interview gegenüber „Collider" plauderte Produzent Dan Lin über das R-Rating des Films:„Es ist ein Film mit R-Rating. Wenn man einen Film mit R-Rating macht, muss man sich uneingeschränkt darauf einlassen, was es ist, und auf das Quellenmaterial. Es ist ein gruseliger Clown, der versucht, Kinder zu töten. Deshalb muss es natürlich ein Film mit R-Rating sein. Die Kinder sind unglaublich. Man bekommt ein Stand by Me Gefühl, wenn man ihre Kameradschaft sieht, wie sie Witze machen und sich umeinander kümmern. Sie haben einen gruseligen Clown, der die Stadt Derry übernommen hat, also muss es ein R-Rating geben."Bleibt nur abzuwarten wann wir nun endlich die ersten bewegten Bilder dazu bekommen werden. Einigen Quellen zufolge wird es im März soweit sein. Ein heißer Tipp wäre der Warner Bros Film „Kong – Skull Island", vor dem der erste Trailer gezeigt werden könnte. Wir sind auf jeden Fall gespannt und hoffen, dass sich der erste Film, der sich um den jungen Loosers Club dreht, erfolgreich wird, da von diesem Erfolg die Produktion der Fortsetzung um den Kampf der Erwachsenen gegen das Böse abhängt.