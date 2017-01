"Fesch beinand" am Hellmonsödter Trachtenball

HELLMONSÖDT. Am Samstag, 14. Jänner, findet ab 20 Uhr der Trachtenball in Hellmonsödt unter dem Motto "Lederhose, Dirndlgwand – fesch beinand" statt. Die Musikgruppe "Take it easy" sowie eine Tombola und eine Bar sorgen im Gasthaus Reingruber für gute Stimmung. Vorverkaufskarten sind um 7 Euro bei der Ortsbauernschaft erhältlich.