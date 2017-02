"John Wick" Produktionsduo übernimmt das Reboot des "Highlander" Franchise

03.02.2017, 14:48 Uhr

Laut ihm selbst sei er ein großer“Highlander“ Fan und liebt dieses Franchise in jeder erdenklichen bisher erschienen Form. Er sei gepackt von dieser fantastischen Welt mit ihrer Mythologie, mit den Unsterblichen Kämpfern, ihrem Kodex und den Beobachtern.Er kenne jede Episode der bisher 6 erschienen Staffeln der Serienadaption (wie auch die Spin off Serie „The Raven“) und habe auch sämtliche Romane dazu gelesen. Auch die beigesteuerte Musik von Queen mache für ihn einen großen Teil des Charmes des Franchise aus und müsse sich in modernisierter Form auch im Reboot wiederfinden. Allerdings nimmt er sich selbst wie bei „John Wick“ auch nicht so ganz Ernst, denn:„Man kann nicht 80 Leute wegen eines Welpen umbringen und sich selbst total Ernst nehmen. Die Leute müssen einfach merken dass man Spaß hat bei dem was man tut.“Stahelski bastelt schon mit dem Komponisten der „John Wick“ Reihe schon an der Umsetzung eines modernisierten Queen Soundtracks. Bei „Lionsgate“ und „Summit Entertainment“ habe „Highlander“ einen extrem hohen Stellenwert, da die Geschichten soviel Potential enthalten. Derzeit wird auch schon am Drehbuch gearbeitet um die Idee hinter der Storyline neu zu erfinden und eine Handlung zu weben die sich über mehrere Filme erstreckt. Stahelski schweben drei Teile vor und beruft sich auf die „Star Wars“ Reihe in deren Stil er die „Highlander“ Geschichten wieder in die Kinos bringen will. Mit einem mehr oder weniger Happy End des ersten Teils, der aber noch viel Raum für mehr lässt.

Für die Action der Filme wünscht er sich nur eines – Ästhetik. Es soll nichts über oder untergeordnet sein. Weder die Altersfreigabe noch die Darstellung der Gewaltanwendung. Diese Dinge ergaben sich auch bei „John Wick“ im Lauf der Produktion. Bisher traf er nicht auf Widerstand mit dieser Vorgehensweise und hält daran fest. Er wird von „Lionsgate“ dazu ermutigt, dass was er bei „John Wick“ mit Schusswaffen geschafft hat, auch mit Schwertern wiederholt. Wir dürfen gespannt ob es auch diesmal auf ein R-Rating hinausläuft und was Stahelski aus dem beliebten Franchise macht. Eines ist sicher, es braucht viel Liebe und Detailarbeit um die große Fanbase von „Highlander“ für sich zu gewinnen. Bleibt nur noch zu sagen: „Es kann nur einen geben“……Beitrag erstellt von:Lindorfer Bernhard / Film-Total