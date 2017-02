BAD LEONFELDEN. Josef Hader kommt am Donnerstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr zur Premiere seines neuen Films „Wilde Maus“ ins Kinotreff Leone Bad Leonfelden.

Ausnahmetalent Josef Hader erzählt in seinem lang erwarteten Regiedebüt von einem Wettlauf in den Wahnsinn – eine pointierte und pechschwarze Tragikomödie über neurotische Stadtmenschen und die Liebe in Zeiten unendlicher Freiheit.