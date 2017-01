Kinderskiolympiade auf dem Sternstein

BAD LEONFELDEN. Am Samstag, 4. Februar, um 11 Uhr findet am Sternstein in Bad Leonfelden die Kinderbezirksolympiade Ski Alpin des Bezirkes Urfahr-Umgebung statt. Startberechtigt sind Kinder der Jahrgänge 2005 bis 2011, die in Urfahr-Umgebung wohnhaft sind oder bei einem Sportverein des Bezirkes gemeldet sind. Die Startnummernausgabe erfolgt von 9 bis 10.30 Uhr im Gasthaus Sternsteinhof. Nennungen an Petra Preinfalk: ubl_schialpin@gmx.at bzw. 0664 / 80 55 65 552.Details unter Sportunion Bad Leonfelden