Klangfeuer-Ball lässt wieder die Funken sprühen …

GRAMASTETTEN. Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren veranstalten die Musikkapelle und die Feuerwehr Gramastetten gemeinsam zum neunten Mal einen Ball mit dem Titel „Klangfeuer“. Musik und Feuerwehr sind in Gramastetten seit jeher eng miteinander verbunden – somit eine ideale Basis für eine ausgezeichnete Zusammenarbeit bei diesem Gemeinschaftsball, der am Samstag, 21. Jänner, ab 20 Uhr, im Panoramasaal des Gramaphons über die Bühne geht. Musikvereinsobfrau Riki Pammer und Feuerwehrkommandant Dieter Reithmayr haben es sich wieder zum Ziel gesetzt, dem Publikum eine Ballnacht zu präsentieren, die sich sehen und hören lassen kann.

Programm

• Musikalische Begrüßung der Gäste im Foyer durch ein Saxofonensemble• Kleine Aufmerksamkeit für die Dame und den Herrn• Feierliche Eröffnung mit Einmarsch mit einer kleinen Showeinlage des Musikvereins• Begrüßung• Im Panoramasaal unterhält Sie die Top-Allround-Band „TNT Coverband“• Einlage der BigBand des MV FM Gramastetten• Mitternachtseinlage• Tombolaverlosung mit wunderschönen Preisen• Erlesene Weine in der Weinbar• Cocktailbar• Kulinarisches vom Feinsten im Gramaphon-Restaurant