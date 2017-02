Kräuterstammtisch in Oberneukirchen

11.02.2017, 09:04 Uhr

Wann: am Freitag, den 17. Februar ab 18 UhrWo: Fridi's Marktstub'n (Marktplatz 19, 4181 Oberneukirchen)Wer: alle an Kräutern und Geselligkeit interessierten Personen,Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.Was: zuerst kurzer Vortrag , dann gemütliches BeisammenseinDie Teilnahme am Kräuterstammtisch ist kostenlos.Bei Fragen senden Sie bitte eine Mail an: kraeuter.gudrun@yahoo.atWWW: http://kraeutergudrun.atwebpages.com/