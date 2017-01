Netflix und Warner matchen sich um die Rechte zur "Brexit" Verfilmung

05.01.2017, 13:14 Uhr

Laut US und Brit Medien sollen schon Warner und Netflix daran sein, die Rechte für die filmische Adaption des Buches zu erwerben. Auch der Sprecher von Arron Banks bestätigte, dass es schon Gespräche mit einigen wichtigen Hollywood Leuten gegeben habe und die Vertreter von Warner Bros. Den Autor Banks und den Ex UKIP-Parteichef Nigel Farage im Januar 2017, im Zuge der Amtseinführung Donald Trumps treffen wollen.In einer Aussage von Banks Sprecher Andy Wigmore bekräftigt er dass, falls das Geschäft zustande kommt, schon einiges an Vorarbeit geleistet worden sei, die zur Umsetzung nötig wäre:„Das Buch ist wie ein Filmskript, also wurde die Hälfte der Arbeit für sie bereits erledigt“Der Liberaldemokrat Tim Farron sagte dazu wortwörtlich nur:„Das sieht nach einem Horrorfilm aus, der auf dem Grabbeltisch gefunden wurde.“Es bleibt also spannend, wer das Rennen um die Rechte an dem Buch macht und ob dies auch verständlich und medientauglich umgesetzt werden kann.