Neue Szenenbilder zu "Fast and Furious 8"

18.01.2017, 09:18 Uhr

Dass es höchstwahrscheinlich nicht so ist, kann sich jeder Fan der ersten Stunde ausmalen, aber genau werden wir es wohl erst am 13.04 erfahren, wenn „Fast 8“ in unsere Kinos kommt. So ist also der achte gleichzeitig auch ein Teil der Veränderungen, denn schmerzlich ist auch, dass es der erste Teil ist ohne den Stammfahrer aus Teil 1 - Paul Walker alias Brian O`Connor. Walker war ja wie bekannt, vor Präsentation des siebten Teils bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Dass dessen Bruder, der auch einige Szenen aus Teil sieben für ihn abgedreht hat, auch in Teil 8 als O`Connor die Rolle weiterspielt, wurde schon im Vorfeld verneint. Aus Respekt vor Walker und dessen Charakter im Film, wurde darauf verzichtet.

