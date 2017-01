Steven Gätjen präsentiert „GOLDENE KAMERA“ im ZDF und „GOLDENE KAMERA Digital“ in ZDFneo

19.01.2017, 14:08 Uhr

"Ich freue mich riesig, dass ich die ‚GOLDENE KAMERA‘ und die ‚GOLDENE KAMERA Digital‘ im Doppelpack moderiere. Ich war schon bei vielen internationalen Preisverleihungen wie den Oscars und den Golden Globes und habe vor Ort gearbeitet. Die GOLDENE KAMERA hat für mich das gleiche Kaliber und den gleichen Glamourfaktor. Sie steht für große Momente, und wir werden auch in diesem Jahr für einige Überraschungen sorgen. Ich freue mich auf Hollywood in meiner Heimatstadt Hamburg“, sagt Steven Gätjen.Der Jury für die GOLDENE KAMERA gehören in diesem Jahr unter anderen Comedian Carolin Kebekus und Moderator Johannes B. Kerner, Regisseur und Drehbuchautor Friedemann Fromm sowie die Schauspieler Heike Makatsch und Wotan Wilke Möhring an. Sie entscheiden, welcher als „Bester deutscher Fernsehfilm“, wer als „Beste deutsche Schauspielerin“ und „Bester deutscher Schauspieler“, als „Bester Mehrteiler/Miniserie“ sowie mit dem „GOLDENE KAMERA Nachwuchspreis“ ausgezeichnet wird. Wer sich am Ende in geheimer Wahl durchsetzen konnte, erfahren auch die Jurymitglieder erst im Rahmen der Gala.