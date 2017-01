Szenenbiler zum starbesetzten "Tulpenfieber" mit Christoph Waltz

14.01.2017, 10:43 Uhr

Das Amsterdam des Goldenen Zeitalters ist besessen von einer botanischen Sensation: der Tulpe. An den Grachten floriert der Handel mit den kostbaren Zwiebeln, die schon bald mehr wert sind als Diamanten. Die Spekulanten an der Börse bieten horrende Summen für Exemplare, die sie noch nie zu Gesicht bekommen haben. Allerorten lässt eine fiebrige Goldgräberstimmung die Gefühle hochkochen. In diesen waghalsigen Zeiten verliebt sich der Maler Jan van Loos (Dane DeHaan) in Sophia (Alicia Vikander), die bildschöne Frau des reichen Auftraggebers Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz). Und auch um Sophia ist es schnell geschehen, als das Paar dem jungen Maler Tag um Tag Model steht. Es entspinnt sich eine verbotene Affäre. Um gemeinsam in ein neues Leben aufzubrechen, schmieden sie mit Hilfe von Sophias Magd Maria (Holliday Grainger) einen überaus riskanten Plan. Neben einem bestechlichen Arzt fehlen nur noch die nötigen Gulden für die Überfahrt in die neue Welt. Am Ende hängt alles von einem kühnen Geschäft an der Tulpenbörse ab. Mit der teuersten Zwiebel von allen der Semper Augustus.

Die wendungsreiche, hochkarätig besetzte Geschichte in großartiger Ausstattung bietet diesen Frühling ein Leinwandspektakel der Extraklasse. Aus Deborah Moggachs literarischem Bestseller entwickelt Tom Stoppard (Oscar® für „Shakespeare in Love") das mitreißende Drehbuch über die hitzige Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der ersten Finanzblase der Geschichte. Regisseur Justin Chadwick („Mandela: Der lange Weg zur Freiheit", „Die Schwester der Königin") beweist mit TULPENFIEBER erneut sein besonderes Gespür für ausgezeichnetes Schauspielkino und vereint mit Alicia Vikander (Oscar® für „The Danish Girl") und Dane DeHaan („The Amazing Spider-Man 2") zwei der außergewöhnlichsten Schauspieler ihrer Generation in den Hauptrollen. An ihrer Seite spielen die einmaligen Charakterdarsteller und Oscar®-Preisträger Judi Dench („James Bond 007 - Skyfall") und Christoph Waltz („Django Unchained"). In weiteren Rollen sind Cara Delevingne („Margos Spuren") und Zach Galifianakis („Birdman") zu sehen. Produziert wurde von Hollywood-Urgestein Harvey Weinstein.