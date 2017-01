THE LETTNERSThe Lettners kehren nach zwei Jahren wieder zurück in das Warschenhofergut! Diesmal ins Atelier, welches mit Sicherheit in einen heißen Club verwandelt wird! Nach Gigs im fernen Burgenland und nervenaufreibendenden Abenden in Ferrarra (Italia), ist das der Hometurf auf dem Bumm Music der Lettners so richtig gedeihen wird! die American Jim.Eintritt: 15 €,Reservierungen unter: http://www.gallnsteine.at/reservierungen/