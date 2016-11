Traditioneller Nikoloritt in Hellmonsödt

HELLMONSÖDT. Der Hellmonsödter Nikoloritt, der schon eine lange Tradition hat, findet heuer am Sonntag, 4. Dezember statt. Um 15 Uhr beginnt der Standlmarkt am Marktplatz, einheimische Vereine bieten Bratwürstl, Gulasch, Glühwein, Punsch, Maroni und weitere Köstlichkeiten an.Ebenfalls um 15 Uhr öffnet die Bastelstube für Kinder im Pfarrheim. Um 15.30 Uhr wird in der Pfarrkirche ein Adventkonzert des Schülerchores der Neuen Musikmittelschule Hellmonsödt dargeboten. Ab 16.30 Uhr stimmen die Turmbläser die Besucher auf das Eintreffen der Nikolos ein. Nikolos auf Pferden und in einer Kutsche kommen um 17 Uhr unter Glockengeläute auf den Kirchenplatz und beschenken die Kinder.

Der Adventmarkt im Pfarrheim mit der Sonderausstellung „Mein besonderer Adventkalender“ wird bereits am Samstag, 3. Dezember um 14 Uhr mit dem Schülerchor der Volksschule eröffnet und dauert bis Sonntag, 18 Uhr. Wie jedes Jahr bieten zahlreiche Aussteller ihr Kunsthandwerk und Naturprodukte an. Die ÖVP-Frauen laden in die vorweihnachtliche Kaffeestube ein.