Unterhoitsames zum Schmunzeln und Nochdenga

STEYREGG. Am Mittwoch, 18. Jänner, geht um 14.30 Uhr in der Musikschule Steyregg eine Lesung mit Regina Führlinger über die Bühne. Die Autorin lest Geschichten im oberösterreichischen Mundartenmix, die sich mit dem Alltag rund um verschiedene Themen auf humorvolle Weise auseinandersetzen. Treffpunkt ist ab 14 Uhr bei Kaffee und Kuchen. Musikalisch umrahmt die Lesung die Musikschule Steyregg. Eintritt: freiwillige Spenden