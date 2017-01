Vortrag mit Christine Haiden in Puchenau

PUCHENAU. Das katholische Bildungswerk Puchenau lädt am Mittwoch, 18. Jänner, um 20 Uhr zu dem Vortrag "Was im Leben zählt – und wie 100-Jährige davon erzählen" mit Christine Haiden ins Pfarrzentrum ein. 100-Jährige haben in ihrem Leben viel gelebt und erlebt. Aus der Summe des gelebten Lebens können sie formulieren, was im Leben wirklich zählt, welche Werte tragen und worauf es sich lohnt, den Blick zu richten. Der Vortrag ist eine Mischung aus Erzählung und Lesung aus Gesprächen mit 100-Jährigen.