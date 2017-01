Woody Harrelson Favorit für Han Solos Mentor im zweiten "Star Wars" Spin off

07.01.2017, 09:28 Uhr

Harrelson könnte also im „Star Wars“ Spin off wieder eine ähnliche Rolle wie in den „Panem“ Filmen übernehmen, in denen er Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen auf die Sprünge half und als Mentor bei den Hungerspielen zur Seite stand.Wie dem auch sei, es wird erneut ein namhafter Schauspieler zum Sternenkrieg Universum dazu stoßen. Mit von der Partie wird wie schon berichtet, neben Han Solo Darsteller Alden Ehrenreich, Lando Calrissian alias Donald Glover und Chewbacca, auch „Game of Thrones“ Star Emilia Clarke in noch unbekannter Besetzung sein.

Die Regie wird im Duett von Phil Lord und Chris Miller übernommen. Der Starttermin ist derzeit noch in der Schwebe, da der bisherige Termin – Mai 2018 – laut jüngsten Gerüchten eventuell auf Dezember 2018 verschoben werden könnte.