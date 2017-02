Worauf man heuer geht

15.02.2017, 20:00 Uhr

Auch im Frühjahr/Sommer 2017 sind weiterhin neutrale Farben und Sneaker angesagt.

GALLNEUKIRCHEN (vom). Nichts vertreibt einen eventuellen Winterblues schneller als der neugierige Blick auf die kommende Schuhmode. Welche Schuhe im Frühjahr/Sommer 2017 modisch angesagt sind, erklärt Schuhfachberaterin Ines Gratzl von Schuhmode Alfred aus Gallneukirchen: "Farblich gesehen bleiben neutrale Farben wie beispielsweise Nude-Töne, Rosé oder Beige, aber auch metallic-glänzend und Dunkelblau ein Dauerthema bei den Schuhtrends. Sneaker und Schlüpfer zählen nach wie vor zu den Must-haves im Schuhschrank." Die bequemen Trendschuhe sind vor allem durch vielfältige Materialkombis, aufwendige Verzierungen oder Metallic-Effekte ein Hingucker. Die Vielfalt und ihr Tragekomfort machen Sneaker fast grenzenlos kombinierbar und deshalb so beliebt. "Besonders gerne werden dieses Jahr aber auch Schuhe mit Keil- und Blockabsatz aus Lack oder Rauhleder getragen", so Gratzl. Diese sehen nicht nur elegant aus, sondern lassen außerdem die Beine länger und somit schlanker wirken.Bei Männern gelten Sneaker ebenso als Trendschuhe. Verschiedene Lederarten, Braun- und Blautöne mit dicker, heller Sohle sorgen für eine topmodische Balance zwischen Sport- und Alltagsschuh. "Taschen sind in diesem Jahr wieder eher groß. Besonders beliebt sind Shopper. Auch hier sind helle Farben genauso wie Blau-Weiß angesagt", so die Verkäuferin.