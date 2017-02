Schulprojekt "Let´s talk about!" des Transplantforum OÖ feiert 100er

08.02.2017, 23:11 Uhr

Das Schulprojekt „Organspende und Transplantation – Let´s talk about!“ – Eine ErfolgsgeschichteKürzlich feierte das Transplantforum OÖ im Brucknergymnasium in Wels ein ganz besonderes Jubiläum: den 100.Vortrag im Rahmen des Schulprojekts „Organspende und ‚Transplantation – Let´s talk about!“Hubert Kehrers persönliches Resümee„Das Schulprojekt ist für mich persönlich zu einer Herzensangelegenheit geworden. Es ist und war mit viel Arbeit und Zeit verbunden. Motivation für mich sind die vielen positiven Rückmeldungen, die interessanten Diskussionen und Gespräche im Anschluss an die Veranstaltungen, das Interesse der Öffentlichkeit und der Medien. Gemeinsam haben wir schon viel erreicht, worauf wir alles sehr stolz sein können. Aber wir sind noch lange nicht am Ende des Weges angekommen. Ich bin stolz, „Teamchef“ dieses großartigen Teams zu sein!“Anlass für diese InitiativeBefragung in der Linzer Innenstadt im Rahmen eines Symposiums in der Linzer Lederfabrik zum Thema „Organspende und Transplantation in Österreich“ (2007)Die Vertreter der verschiedenen Selbsthilfeorganisation haben gemeinsam mit mir den Passanten nur eine Frage gestellt: „Können sie uns sagen, wie in Österreich Organspende und Transplantation gesetzlich geregelt sind?“Das Ergebnis war für uns erschütternd. Nur 2 der 500 Befragten konnten diese Frage korrekt beantworten!Wir haben das Ergebnis gemeinsam analysiert und sind rasch zu folgendem Ergebnis gekommen:· Das Thema Organspende und Transplantation war damals und ist es auch heute noch ein TABU-Thema in unserer Gesellschaft· Geringes Wissen der OÖ. Bevölkerung über diese Thematik· Organspende und Transplantation sind in keinem Lehrplan zu finden, was die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer betrifft.Konsequenzen2009 Gründung des Transplantforums Oberösterreich, eine Interessensgemeinschaft aller OÖ. Selbsthilfeorganisationen, die seit vielen Jahren auf diesem Gebiet tätig sind2010 Start des Schulprojekts in OÖ. Schulen der 16 – 20jährigen (AHS-Oberstufe, BHS) und den Schulen für Gesundheits- und Krankenpflegeschulen der OÖ. SpitälerDas Motto unserer VorträgeInformieren & BerührenVortrag / Teil 1: InformationsteilThemen: Hirntod, die Widerspruchslösung in der Praxis, das Transplantationsgeschehen in Österreich, die Warteliste, Eurotransplant

Prominenter Referent: Univ.-Prof. Dr. Udo Illievich, stv. Ärztlicher Direktor des Kepler Universitätsklinkums und Transplantationsreferent der Region Nord (OÖ)Er war bei fast allen 100 Vorträgen dabei und unterstützt unser Projekt von Beginn an mit viel Herzblut !Vortrag / Teil 2: Der emotionale Höhepunkt jeder Veranstaltung2 Transplantierte erzählen ihre persönliche Geschichte und stehen anschließend für Fragen zur VerfügungUnsere Ziele· Die OÖ. Bevölkerung soll sich in den verschiedenen Lebensbereich (Familie, Schule, Beruf, ..) mit diesem Thema auseinandersetzen· In den Familien soll über dieses Thema gesprochen werden, damit man für den Ernstfall, der hoffentlich nie eintrifft, vorbereitet ist.Am Ende jeder Vortragsveranstaltung werden alle Teilnehmer von uns zu „Botschaftern der Organspende und Transplantation“ ernanntAuflage: Sie sollen diese Informationen an mindestens 5 Menschen in ihrem Umfeld weitergeben und das Thema vor allem in ihre Familien bringen.Unsere Vision / LangzeitzielDie Ausweitung unseres Schulprojektes auf alle Bundesländer. 2015 haben wir bereits das Transplantforum Salzburg gegründet.Unsere ZielgruppenDie Jugendlichen / jungen Erwachsenen zwischen 16 und 20 JahrenDie Menschen, die eine Ausbildung zur Diplom-Krankenschwester / zum Diplom-Krankenpfleger machenDas medizinische Personal der OÖ. Krankenhäuser (Ärzte, Pflegepersonal)Lehrerfortbildung2012 ganztägige Fortbildungsveranstaltung für BiologielehrerInnen (AHS) im heutigen Neuromed Campus2018 in Planung eine Fortbildungsveranstaltung für alle Lehrkräfte, die Religion oder das Fach Ethik unterrichten.in Kooperation mit der PH der Diözese Linz, dem Ordensklinikum Linz, der Katholischen Privatuniversität und dem Transplantationsreferat der Region Nord (OÖ)Unser Team14 Transplantierte, 2 Ärzte und ich.Ihre Motivation: Sie haben durch die erfolgreiche Transplantation ein neues Leben geschenkt bekommen.Solidarität mit alle Menschen, die auf einer der Wartelisten auf ein Spenderorgan warten.Das sind momentan österreichweit 825 Menschen. Quelle: Transplantationsbericht 2015 von ÖBIG-TransplantFinanzierungUnsere Vorträge (3-4 Unterrichtseinheiten) sind grundsätzlich für alle Schulen kostenlos. Wir freuen uns aber über jede freiwillige Spende, mit der wir unser Projekt finanzieren.Prominente Unterstützer unseres SchulprojektsDr. Josef Pühringer, Landeshauptmann und Gesundheitsreferent von OÖDr. Manfred Scheuer, Diözesanbischof von LinzDr. Ludwig Schwarz, Diözeseanbischof em. von LinzHR Fritz Enzenhofer, amtsf. Präsident des OÖ. Landesschulrates3 Auszeichnungen2012 Gesundheitspreis der Stadt Linz2015 Vereinspreis der OÖ. Vereinsakademie2016 Anerkennungsurkunde des OÖ. Roten KreuzesUnser Websitewww.transplantforum-ooe.atUnsere Facebook-SeiteIm Anhang finden Sie Fotos, die Sie gerne für die Berichterstattung honorarfrei verwenden können.Fotoquelle: Transplantforum OÖBitte unterstützen Sie unser Projekt mit einem Bericht über uns Jubiläum!Für etwaige Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Sollten Sie an einem Interview mit Herrn Univ.-Prof. Dr. Udo Illievich oder mir interessiert sein, dann wenden Sie sich bitte an mich.Text von Hubert Kehrer