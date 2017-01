53 Urfahraner Senioren bei 10. Winterwoche dabei

25.01.2017, 14:21 Uhr

Der Tourismusverband St. Michael bewältigte die Unterbringung in vier ausgewählten Hotels perfekt. Die präparierten Pisten am Katschberg, Speiereck/Großeck und Fanningberg wurden intensiv genutzt. Ein breites Rahmenprogramm mit Begrüßungs-, Eisstock-,Tanz- und Hüttenabend ließ auch abends keine Langeweile aufkommen. Pferdeschlittenfahren und eine Talwanderung standen ebenfalls zur Auswahl. Ein Höhepunkt war die Auslosung des 1000. Teilnehmers an der diesjährigen Jubiläumswoche als Gast des Tourismusverbandes St. Michael. Ursula Pargfrieder, Gattin des Ortsobmannes von Feldkirchen, nahm das Gratisticket glückstrahlend entgegen.