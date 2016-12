Ehrenzeichen für drei Urfahraner Politiker

23.12.2016, 12:39 Uhr

Josef Eidenberger, Arnold Weixelbaumer und Eva-Maria Gattringer wurden ausgezeichnet.

BEZIRK. Landeshauptmann Josef Pühringer überreichte kürzlich an verdiente Persönlichkeiten aus der Bundes- und Landespolitik Ehrenzeichen des Landes OÖ. Der Festakt fand im Schlossmuseum in Linz statt. Als Ehrengäste konnten unter anderem die Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer und Manfred Haimbuchner, die Landesräte Rudi Anschober, Birgit Gerstorfer und Elmar Podgorschek sowie Landtagspräsident Viktor Sigl, der Zweite Landtagspräsident Adalbert Cramer, die Dritte Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer, Bischof Maximilian Aichern und Superintendentialkurator Johannes Eichinger begrüßt werden. Das Goldene Ehrenzeichen erhielt unter anderem Josef Eidenberger aus Walding. Der ehemalige Bürgermeister war von 1991 bis 2015 Mitglied des OÖ Landtages. Ebenfalls mit dem Ehrenzeichen in Gold wurde Arnold Weixelbaumer aus Zwettl ausgezeichnet. Von 1991 bis 2014 war er Mitglied des OÖ Landtages und bis 2014 Bürgermeister in Zwettl. Das Silberne Ehrenzeichen des Landes OÖ erhielt Eva-Maria Gattringer. Die Waldingerin war von 2009 bis 2015 im OÖ Landtag, Mitglied im Gemeindevorstand und stellvertretende Landesleiterin der ÖVP-Frauen.