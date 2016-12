Gemeinsam auf das Christkind warten - Kinderbetreuung am 24.12.2016 am Nachmittag!

Am 24. Dezember 2016 von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr bietet der Verein EKiZ Wichtelhaus eine Kinderbetreuung am 24. Dezember 2016 im Lebenshaus Oberneukirchen an. Es wird gemeinsam gesungen, gebastelt, Geschichten gehört und gespielt.



Kosten: 5,00 Euro pro Kind



Leitung: Sophie, Theresa und Erika Ganglberger



Anmeldung und weitere Infos gerne unter Tel. 0664 13 63 415



Ort: EKiZ Wichtelhaus, Auf der Bleich 2a, 4181 Oberneukirchen