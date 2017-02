Nacht in Tracht war Riesenerfolg

10.02.2017, 09:17 Uhr

Besonders viele Blicke zog Stabführer Tobias Stadler auf sich, galt es doch bei einem Schätzspiel sein Gewicht samt Tracht und allen Accessoires, die ein Musiker so bei sich trägt, zu erraten. An die fünf besten Schätzer konnten tolle Preise vergeben werden, so wechselten eine Nespresso-Kaffeemaschine, eine Gitarre, OMV-Tankgutscheine, Gutscheine des Landestheaters Linz sowie ein Winkelschleifer ihre Besitzer. Viele tolle Preise konnten auch bei der Tombola abgeholt werden.Ein absolutes Highlight war die Mitternachtseinlage, die von einer Gruppe Musiker gestaltet wurde. Sie zeigten dem Publikum, dass der Musikverein Engerwitzdorf nicht nur musikalisch etwas zu bieten hat, sondern auch mit einer höchst kreativen Tanzeinlage punkten kann. Tosender Applaus und beigeisterte Zugaben-Rufe bestätigten, dass die Musiker mit ihrer Show voll ins Schwarze getroffen haben.