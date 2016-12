Scheckübergabe an Martin Boos Landessonderschule

21.12.2016, 00:34 Uhr

Spende an Martin Boos Landesschule in Gallneukirchen!Einen herzlichen Dank an all unsere treuen proWIN-Kunden. Mit eurer Hilfe hat das proWIN-Vertriebsleiterteam Surböck einen Spendenschek über € 500,-- beim Charitywettbewerb 2016 erhalten und diesen konnten ein Teil der Beraterinnen und Berater am 19.12.2016 um 09.00 Uhr der Direktorin Dandl-Lechner der Martin Boos Landesschule des Ev. Diakoniewerkes in Gallneukirchen überreichen.Wie man sieht, wurde er freudig empfangen und die Kinder freuten sich darüber.