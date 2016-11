Stimmungvolle Weisen und Lieder für einen guten Zweck

Adventliche Weisen und Lieder alpenländischer Volksmusik gibt es am 3. Adventsonntag beim traditionellen Adventsingen der Landesmusikschule und Chorgemeinschaft Bad Leonfelden in der Pfarrkirche Bad Leonfelden.



Neben verschieden Instrumentalensembles ist auch wiederum die Singschule der Landesmusikschulen Bad Leonfelden, Oberneukirchen und Vorderweißenbach dabei.



Sämtliche Spenden gehen an die der Aktion der Katholischen Männerbewegung "Sei so frei".



Beginn ist um 16.00 Uhr.