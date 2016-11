1.500 Euro für Familie Schiller

30.11.2016, 20:00 Uhr

Wolfgang Birngruber von der Wosig in Walding übergab den Scheck

OBERNEUKIRCHEN. Der 22-jährige Paul Schiller freute sich sehr über die 1.500-Euro-Spende der Firma Wohnbauservice Immobilien & Bauträger Gesellschaft (Wosig) in Walding. "Weihnachten ist ein Fest der Familie. Hier wird der Zusammenhalt der Familie mit der Region gelebt. Auch uns liegt die Regionalität sehr am Herzen. Darum unterstützen wir das BezirksRundschau-Christkind", sagte Geschäftsführer Wolfgang Birngruber bei der Übergabe. Mit der Spende kann Paul Schiller den Bauernhof seines verstorbenen Vaters weiterführen. Im nächsten Jahr soll der Heustadl fertiggestellt und ein Kuhstall drangebaut werden.

Helfen auch Sie mit!

