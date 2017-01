Abstand vom Alltag gibt neue Kraft

10.01.2017, 06:55 Uhr



Kosten

„Gerade für Menschen, die zu Hause ihre Angehörigen monatelang oder oft schon jahrelang betreuen, ist es wichtig, auch einmal aus dem Alltag auszusteigen. Das gibt neue Energie, von der schlussendlich beide profitieren – der Betreuende und die zu pflegende Person“, sagt Ute-Maria Winkler, die in der Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige in Rohrbach psychosoziale Beratung anbietet. Die vier Erholungstage bieten allen, die zu Hause einen pflegebedürftigen oder beeinträchtigten Angehörigen betreuen die Möglichkeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren und sich mit Menschen, die in derselben Situation sind, auszutauschen. Zusätzlich trägt die entspannte Atmosphäre des SPES Hotel in Schlierbach dazu bei, die schönen Dinge im Leben zu genießen, Kraft zu schöpfen und wieder einmal die Leichtigkeit des Lebens zu spüren. Häufig sind die Erholungstage auch ein Anstoß, mehr auf sich selbst zu schauen und achtsamer mit den eigenen Kräften umzugehen. Viele Angehörige trauen sich häufig nicht, den zu pflegenden Menschen zurückzulassen. Dabei gibt es dafür extra Unterstützung von der Caritas OÖ und anderen Organisationen, die Kurzzeitpflegeplätze in Seniorenwohnhäusern oder mobile Pflegedienste anbieten.Die Kosten für die Erholungstage betragen pro Nacht für die Halbpension inklusive Kaffee und Kuchen am Nachmittag 59 Euro im Doppelzimmer und 69 Euro im Einzelzimmer.Die Caritas-Gesprächsgruppen für pflegende Angehörige im Bezirk Urfahr finden in Bad Leonfelden und in Gramastetten statt.