BORG Bad Leonfelden – Die „GUUTE Schule“ informiert

11.01.2017, 12:10 Uhr

Das Gymnasium Bad Leonfelden ist stets bestrebt, Talente und Begabungen der Schülerinnen und Schüler besonders zu fördern. Deshalb bieten wir drei Schwerpunkte an: Musik, „MENATEC“ (Mensch–Natur–Technik) sowie „Medien/Kunst“. Die große Stärke dieser Schule liegt in der Förderung der Kreativität und der sozialen Kompetenzen.Unsere Absolventen sind sowohl auf alle nachfolgenden Studien an den Fachhochschulen und Universitäten wie auch auf Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich bestens vorbereitet.Alle drei Ausbildungsschwerpunkte tragen mit viel Engagement und speziellen Projekten dazu bei, dass „Schule“ in besonderer Weise gelebt bzw. erlebt werden kann: Konzerte und Vernissagen, Wettbewerbe, Musicalabende, Praktika in Biologie, Physik und Chemie, Animation und Film, digitale Fotografie und Bildbearbeitung.

Auch dieses Jahr veranstaltet das Gymnasium Bad Leonfelden wieder eine multimediale Revue unter dem Motto „unARTig“. Dabei kann man Musikstücke aus verschiedenen Genres, Tanz, Animationen und Visuals erleben. Die bereits legendäre BoyGroup steht wieder als Fixpunkt am Programm und als besonderes Highlight werden auch heuer wieder die BoyGroup Reloaded und die Band One Night Stand, bestehend aus Absolventen des Musikzweigs, auftreten. Als besonderes Highlight gibt es außerdem einen eigens für diesen Anlass produzierten Stummfilm, der mit Livemusik untermalt wird. Es wird dazu sehr herzlich am 16. Februar um 17:30 und um 20:00 Uhr ins Haus am Ring eingeladen.