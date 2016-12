24.12.2016, 13:31 Uhr

Der Ottensheimer Pfarrer Theobald Grüner vermisst das rechte Maß vor allem beim Konsum in der Adventzeit

OTTENSHEIM. Theobald Grüner ist Pfarrer von Ottensheim. Der 73-jährige gebürtige Bad Leonfeldner ist jetzt seit 1988 Pfarrer von Ottensheim. Derzeit ist die Pfarrkanzlei wegen der Generalsanierung des Pfarrhofs und des Pfarrheims auf den Marktplatz verlegt.Theobald Grüner: Ganz persönlich stört mich viel. Mir ist da zuviel los. Advent wäre die Zeit der Ruhe und Stille. So wird es häufig auch von Politikern und anderen öffentlichen Menschen in den Mund genommen. Der Konsum hilft den Leuten im Advent über die Runden zu kommen, sich drüberzuschwindeln. Im Hintergrund der Leute läuft oft etwas ganz anderes, denn die menschlichen Probleme werden in dieser Zeit verstärkt. Ich kenne viele, die mit Traurigkeit kämpfen, die zum den Partner verloren haben und jetzt allein sind. Die einen leiden, die anderen konsumieren. Die Leute merken selbst, dass sie übermäßiger Konsum nicht weiterbringt. Wenn sie mich zum Beispiel zum Punsch einladen, antworte ich: Ich bin punschlos glücklich.

Die Eltern sind das Maßgebende und sehr besorgt um die Kinder. Sie sind um einen Perfektionismus der Versorgung bemüht. Das rechte Maß ist heute generell verloren gegangen, was die Sorge und den Konsum betrifft. Alles ist ein wenig zuviel, zum Beispiel die Weihnachtsmusik in den Kaffee- und Kauhäusern oder das Essen bei den Weihachtsfeiern.Wenn die erste Meldung am Sonntagfrüh in den Radionachrichten ist, wie das Weihnachtsgeschäft zum Wochenende war, dann ist das bezeichnend.Am Vormittag im Beichtstuhl. Zu Mittag bin ich bei einer Bekannten zum Essen eingeladen. Am Nachmittag mache ich keine Siesta, weil es eine lange Nacht wird. Um 16 Uhr ist die Kindermette mit einem Krippenspiel, die bestbesuchteste Messe des Jahres. Dann muss ich zusammeräumen, weil ich auch der Mesner bin und um 23 Uhr die Mitternachtsmette beginnt. Und am 25. Dezember, um 8 und um 10 Uhr sind wieder zwei Gottesdienste. Es wird mir also nicht fad.